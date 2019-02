Imperia. Il “porta a porta” stenta (come era prevedibile) a decollare, ma dal 1° febbraio, data del passaggio al nuovo sistema a questa parte, il fine settimana appena trascorso è stato quello in cui si sono registrati i maggiori problemi che in ampia parte non sono stati risolti nemmeno nella mattinata di oggi da parte degli addetti della Teknoservice, l’ ‘azienda incaricata del servizio. Risultato: isole ecologiche ancora rimaste che traboccano di sacchetti maleodoranti in molti punti della città

Decine le segnalazioni di disservizi recapitate nelle caselle postali della redazione, tante le foto postate sui social da parte cittadini esasperati residenti soprattutto nelle zone periferiche dove, appunto, non sono state ancora eliminate le cosiddette “Iesi” e che fanno da “richiamo” ai tanti utenti che non si sono ancora adeguati al nuovo sistema. non andando addirittura a ritirare i mastelli.

Era dai tempi dell’appalto Tra.De.Co., comunque, che non si vedeva più nelle vie cittadine un simile spettacolo.

Intanto gli amministratori condominiali dopo essersi riuniti sono sul piede di guerra. Nei prossimi giorni previsto un confronto a Palazzo civico.