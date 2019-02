Imperia, firmato il protocollo di intesa tra Inail e istituto superiore “Guglielmo Marconi”

Imperia. Lo scorso 15 febbraio è stato siglato il Protocollo di Intesa tra l’Inail – Sede territoriale di Imperia e l’Istituto Secondario Superiore “Guglielmo Marconi” di Imperia. Si tratta di una cooperazione tra le istituzioni pubbliche le quali convengono che la promozione e la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti d vita, studio e lavoro debba essere una attività non solo educativa ma anche preventiva, indirizzata principalmente verso i giovani di ora, cittadini e lavoratori di domani.

Nello specifico, considerata l’importanza di creare un collegamento per dare inizio ad un programma di percorsi finalizzati a promuovere e divulgare la cultura della prevenzione tra i giovani all’interno dell’attività didattica, a partire dal corrente anno scolastico e per tre anni, verrà erogato agli alunni di 8 classi dell’Istituto il pacchetto formativo rilasciato da Inail Direzione Centrale Prevenzione “Take it easy” rivolto appunto agli studenti degli istituti secondari inerente le tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

La novità: alcuni alunni del terzo anno, debitamente formati dai docenti INAIL, diventeranno a loro volta docenti dei propri compagni! Seguiranno i ragazzi del primo anno sino al terzo, quando diventeranno a loro volta tutor di altri

compagni garantendo nel tempo la continua promozione e divulgazione della cultura della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro.

Quindi nelle giornate del 21 e 22 febbraio i funzionari del Processo prevenzione dell’Unità territoriale di Savona e Imperia unitamente ad alcuni ragazzi dell’ITIS di Savona, formeranno 6 alunni dell’IPSIA di Imperia che diventeranno propagatori della cultura della sicurezza all’interno della loro scuola.