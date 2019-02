Imperia, Croce Rossa organizza corso per volontari

Imperia. Il 23 e 24 febbraio nella sede della Croce Rossa Italiana in via Trento, 3 si terrà il corso per diventare volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato di Imperia.

Per partecipare al corso base è sufficiente aver compiuto 14 anni e pagare la quota associativa alla CRI di dieci euro.

Attraverso questo corso si entra a far parte della Croce Rossa potendo poi approfondire l’attività di volontariato secondo le proprie attitudini e disponibilità, grazie alle numerose proposte offerte dalla Croce Rossa Italiana.

Il programma dei due giorni prevede, infatti, sia momenti di teoria che di pratica: dalla storia della CRI, alla descrizione delle attività che si svolgono quotidianamente – “non solo ambulanza” – e anche nozioni di primo soccorso e BLS insieme a tante altre cose da scoprire nel mondo della Croce Rossa!

Per maggiori informazioni contattaci via mail a imperia.sviluppo@liguria.cri.it, telefonicamente allo 0183 299090, seguici su Facebook (fb.com/cri.imperia) o visita il sito www.cri-imperia.it .

Per l’iscrizione è sufficiente presentarsi sabato mattina in Croce Rossa ad Imperia!

Ti aspettiamo, #InPiùCiSeiTu!