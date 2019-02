Imperia calcio, rissa a fine partita: calciatore della Juniores finisce al Pronto soccorso

Imperia. Sul campo, l’ “Aicardi” di Pontedassio, ieri pomeriggio la partita tra Imperia e Genova calcio valida per il campionato Juniores è finita 4-3 per i neroazzurri ma ha avuto un epilogo sconcertante.

Protagonista sfortunato un ragazzo della formazione di casa, M.N., che ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’Ospedale di Imperia a causa di una aggressione denunciata dalla madre su Facebook a poche ore dall’accaduto.

Scrive la donna: «Oggi siamo usciti tutti dei perdenti. Si perché, vedere ragazzi di 19,18 e 17 anni che hanno così poco rispetto per questo sport, per le maglie che indossano e sopratutto per il loro avversario mi fa solo che credere che sia tutto sbagliato, che l’insegnamento sia sbagliato e che i valori siano stati calpestati più di quel campo. Vedere uscire dal campo mio figlio sanguinante per i calci e i pugni ricevuti da 3 avversari che si sono avventati su di lui mentre era a terra x una testata ricevuta poco prima è uno spettacolo che non auguro a nessuno. Non è così che si esce da un campo da calcio, si può uscire da vincitori o perdenti ma sempre con grande rispetto e con una bella stretta di mano».

Secondo quanto ricostruito la rissa si è verificata avvenuto a fine partita. Il giovane calciatore dell’Imperia ha rimediato una microfrattura alla spalla guaribile in 30 giorni e contusioni varie.

Tra 15 giorni la prima squadra di Pietro Buttu andrà a far vista nel capoluogo proprio al Genova calcio