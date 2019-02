Imperia. Un ventenne in sella a una moto è stato trasportato in ospedale dopo lo scontro con un’auto, condotta da una donna di circa 60 anni, alla rotonda di via Nizza, nei pressi dell’ufficio Igiene. E’ successo poco prima delle 20. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Oneglia. Si sono registrate code e rallentamenti ma, fortunatamente, nessun ferito grave.