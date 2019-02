Imperia, aggressione durante la partita a giovane calciatore: ora spunta un video

Imperia. In attesa del responso della giustizia sportiva atteso per domani, i carabinieri del capoluogo stanno indagando per individuare i responsabili dell’aggressione a Manuel N., il diciassettenne calciatore avvenuta sabato scorso all’ “Aicardi” di Pontedassio nel corso della partita Imperia – Genova calcio valevole per il campionato Juniores.

Sotto la lente degli investigatori c’è un video registrato da un addetto dell’Imperia. Nella versione postata su Internet oltre al riassunto delle reti (4-3 per l’Imperia il risultato finale) si vede il direttore di gara attorniato nel cerchio di centrocampo da una folta schiera di magliette neroazzurre e biancorosse degli ospiti, mentre all’ altezza della bandierina del corner avvenivano il “fattaccio” sotto lo sguardo attonito di molti genitori dei giocatori dell’Imperia.

Il video (visibile sotto) si interrompe a questo punto, ma potrebbe essere solo una versione ridotta col resto già a disposizione degli inquirenti. E in ogni caso, si può procedere per esclusione.

L’intenzione della famiglia del diciassettenne imperiese è quella di sporgere una formale querela, passaggio, però che necessita dell’autorizzazione della Federazione italiana gioco calcio trattandosi di un tesserato. In caso di denuncia senza nulla osta degli organi federali c’è il rischio che a Manuel venga comminata una squalifica di 6 mesi.

L’indagine dei militari dell’Arma, procede, comunque, procede d’ufficio a seguito dei giorni dei 30 giorni di prognosi diagnosticati dai sanitari del Pronto soccorso.