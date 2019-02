Imperia, ad aprile torna “Sole e Vento”

Imperia. 6 e 7 aprile. Sono queste le date della prossima edizione di “Sole e Vento”, la manifestazione sulle spiagge di Borgo Marina dedicata all’aquilonismo e al divertimento all’aria aperta. Quest’anno l’evento spegne 20 candeline e, per festeggiare al meglio la ricorrenza, organizzatori e Comune stanno lavorando a un programma molto articolato con ospiti di livello europeo.

L’ospite d’onore 2019 arriva da Vienna. È Robert Bouchal, fotografo, scrittore e progettista di aquiloni di fama internazionale. Insieme a lui tanti altri ospiti, a partire da Renate e Rainer da Amburgo, una coppia di tedeschi in pensione che girano il mondo con il loro camper e i loro colorati aquiloni.

Arriveranno a Imperia anche i big italiani del settore, tra i quali il giovanissimo Filippo Gallina, classe 1987, con un aquilone di superficie di circa 900 metri quadrati. Di ritorno dall’International Kite Festival Doha approderà nel capoluogo Giovanni Govoni che pilota da solo 3 aquiloni acrobatici a 2 cavi, muovendoli indipendentemente e disegnando nel cielo figure sincronizzate che normalmente sono difficili da eseguire anche per tre piloti.

Insieme alle esibizioni degli aquiloni stanno prendendo forma tanti appuntamenti collaterali che animeranno l’intero Borgo nel corso del week end della manifestazione.

“Sole e Vento è un appuntamento ormai tradizionale per Imperia e l’Amministrazione ha confermato il sostegno agli organizzatori, che ringrazio per il loro impegno. Sarà anche l’occasione per celebrare il clima unico della nostra città”, commenta l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo.

“Nonostante i 20 anni di vita, credo che questa edizione dimostrerà che si può sempre fare meglio e crescere. Il programma che sta venendo fuori è di assoluto prestigio, come vogliamo che siano gli eventi che si svolgono a Imperia”.