Imperia, auto si cappotta in autostrada: mobilitazione di soccorsi

Imperia. Uno spettacolare incidente ma senza conseguenze drammatiche si è verificato sull’Autofiori questa mattina verso mezzogiorno.

Un’auto ha cappottato in direzione Francia tra le uscite est e ovest della città capoluogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e alla rimozione del veicolo e un’equipaggio della Croce Bianca, il quale ha trasportato il ferito in ospedale in codice giallo.

A vigilare sul traffico che è proseguito su una sola corsia e a ricostruire la dinamica del sinistro è stata la polizia stradale.