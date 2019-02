Sanremo. Tutti i protagonisti del 69esimo Festival di Sanremo e tanti altri vip hanno partecipato al party esclusivo “Sanremo Start”, l’evento riservato organizzato da Radio Italia al Victory Morgana Bay.

Decine di giovani a caccia di autografi hanno gremito l’entrata del locale, sperando in un autografo o meglio ancora in un selfie con i cantanti che martedì saliranno sul palco dell’Ariston e non solo. Nel locale più “in” del Ponente ligure, hanno sfilato vip tra i quali l’attore Rocco Papaleo e il conduttore televisivo e wedding planner Vincenzo “Enzo” Miccio.

di 57 Galleria fotografica 69° Festival di Sanremo, VIP e cantanti al party del Victory Morgana









Un ricco buffet con gustose tartine e pesce crudo, accompagnati da una selezione di vini offerti dal locale, ha allietato la lunga serata glamour, alla quale ha partecipato anche parte anche il sindaco Alberto Biancheri.

Momento clou del party, l’entrata in scena della mega torta preparata da Ernst Knam, pasticcere tedesco, milanese d’adozione, notissimo per le sue creazioni al cioccolato sinonimo di ricercatezza e abbinamenti fuori dal comune.