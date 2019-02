Il Sindaco di Imperia interviene al Lions Club Imperia Host

Imperia. Il Lions Club Imperia Host, nell’ambito dei suoi incontri con le istituzioni, nel meeting di ieri sera tenutosi presso il ristorante “Lucio a Casetta” ha ospitato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

Il primo cittadino di Imperia ha iniziato il suo intervento facendo il punto sulle principali azioni introdotte nei primi mesi di amministrazione. Seguendo le cinque parole chiave che ne avevano caratterizzato il programma elettorale – una città pulita, sicura, prospera, solidale e viva – il Sindaco si è soffermato sulle decisioni già assunte per ogni settore.

Ha parlato della raccolta differenziata porta a porta, avviata lo scorso 1° febbraio, delle ragioni che ne hanno portato all’adozione e sul lavoro che viene svolto quotidianamente per mettere a regime il nuovo sistema.

Nell’affrontare il tema della sicurezza, con i tanti interventi già realizzati per limitare i rischi sulle strade cittadine, il Sindaco ha ribadito l’importanza del Corpo di Polizia Municipale ed ha annunciato un potenziamento del controllo del territorio, anche attraverso la videosorveglianza, che avverrà nei prossimi mesi.

Non poteva mancare un approfondimento sul bilancio. Il primo cittadino ha illustrato ai presenti i nodi principali del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, licenziato dalla Giunta pochi giorni fa, e come questa manovra permetterà di risanare le casse comunali. Scajola ha ricordato inoltre i tanti finanziamenti esterni, già definiti o in via di definizione, che l’Amministrazione è riuscita a portare a Imperia in questi pochi mesi e che permetteranno di avviare opere pubbliche e investimenti che cambieranno il volto della città.

Sul fronte della solidarietà, il sindaco ha fatto il punto sui tanti progetti volti a rendere Imperia una città più accessibile per le persone con disabilità e l’impegno nel coinvolgere in attività di volontariato i migranti richiedenti asilo e i detenuti meritevoli.

Chiusura dedicata alla città viva, con i tanti progetti su cui l’Amministrazione sta lavorando per rendere Imperia sempre più turistica. In questo senso, è stato ricordato l’importante risultato di aver riportato le Vele d’Epoca a cadenza annuale, già a partire da quest’anno. A conclusione del suo intervento vi sono state numerose domande dei presenti alle quale sono seguite le risposte del Sindaco.

Al termine della serata il presidente Giovanni Musso ha espresso la propria soddisfazione per le tematiche affrontate ed ha ringraziato l’on. Scajola per il suo intervento consegnando il gagliardetto del club.