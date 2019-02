Sanremo. “I 24 artisti hanno cantato delle belle canzoni. E’ stata una serata interessante – afferma il sindaco della Città dei Fiori, Alberto Biancheri, ai microfoni di R24 riferendosi alla prima serata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Stasera andiamo avanti, ma soprattutto quello che vogliamo è che vinca Sanremo, che vinca il nostro territorio – dice il primo cittadino al direttore Renzo Balbo – Cerchiamo di promuovere questa bella città che sta regalando delle giornate stupendi“.

“Il cinquanta percento degli italiani ha guardato il Festival di Sanremo – dichiara il Sindaco riguardo al calo di share registrato ieri sera rispetto alla scorsa edizione - Questa è una cosa eccezionale, soprattutto per un programma che è durato quattro ore e mezza. Secondo me il dato è interessante, dobbiamo accontentarci e soprattutto, ripeto, parliamo della nostra città e del nostro territorio visto che abbiamo la possibilità questa settimana di promuovere tutte quelle che sono le nostre bellezze: la pista ciclopedonale, l’entroterra, il nostro centro storico e la nostra città che si presenta al meglio”.

“C’è un grandissimo lavoro da parte mia e di tutta la squadra. Stiamo cercando di essere ovunque – commenta Biancheri - Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per questo Festival a partire dai volontari alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale. Sono tantissimi e stanno facendo un grandissimo lavoro. La sicurezza sta funzionando bene”.

“Teresa De Santis è una sicuramente una persona rassicurante – afferma il primo cittadino – E’ uscita subito questa polemica ma devo dire che, anche in questi giorni abbiamo parlato a teatro, sta facendo la sua parte. Non l’ho conosciuta ancora bene come il direttore precedente”. “Diciamo che la polemica sul Festival ci sta – conclude - Baglioni parla di armonia io di serenità, c’è bisogno un pochino di parlare di musica e del nostro territorio, abbiamo una possibilità eccezionale di fare tantissime cose, poi le polemiche portano audience”.