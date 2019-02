Sanremo. Il sanremese Mauro Bonino ha partecipato all’Old Star Game di Trieste.

Nonostante i forfait dell’ultimo minuto di Dino Meneghin, colpito da una fastidiosa labirintite, e Nando Gentile per problemi familiari, l’edizione triestina dell’Old Star Game ha raggiunto i due scopi principali: beneficenza e la rievocazione di un’epoca.

Il pubblico ha accompagnato ogni azione, esultando insieme a Pilutti per la prima tripla di serata. Una tripla di Bortolot (con la 12 in onore di Agostinis) chiude il primo quarto sul 16-17, sulle note di “chi non salta è friulano”, canto che unisce entrambe le curve. Alla ripresa c’è un Mauro Bonino, ex giocatore di Serie A, in splendida forma, con una tripla e un assist per Fucka. Nel segno di Larry Middleton, elastico tra attacco e difesa, il secondo quarto vede la riscossa triestina per il 34-31.

Gli ospiti faticano a segnare, mentre Trieste è reattiva in difesa e ha un Roberto Casoli fresco che infila dalla lunga il più 13. Cantarello non ha pietà dalla media e neanche Gattoni perdona da tre, fornendo poi l’assist a Grey per il 68-52. Grey scrive la parola fine proprio quando, a 1’27’ dal termine, entra, con l’immancabile fascia biancorossa in testa, Rich Lauren. È tutto un battimano pieno di affetto per la superstar. Pondexter gli segna in faccia e lui lo applade, regalando l’ultima istantanea del il derby dei Miti, che termina tra gli applausi. Il 72-56 finale è solo il contorno di una grande festa. Una bella partita per il sanremese Mauro Bonino, che è riuscito a conquistare anche 9 punti.