Il pilota monegasco Charles Leclerc vola nel test a Barcellona

Monaco. Il pilota monegasco Charles Leclerc trova subito un’ottima intesa con la Ferrari SF90.

Oggi infatti alla guida della sua nuova auto da corsa si è piazzato primo in classifica durante la prima parte del day 2 dei test, in corso a Barcellona, con un tempo di 1:18.247, non troppo distante dal tempo registrato ieri da Sebastian Vettel (1:18.161).

Inizia perciò bene la nuova avventura del giovane pilota con la scuderia Ferrari, che da subito ha dimostrato una grande confidenza con la monoposto, ottenendo ottimi tempi con grande tranquillità.

(Foto da pagina Facebook di Charles Leclerc)