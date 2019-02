Il Pd Sanremo soddisfatto per l’accordo quadro per il rilancio sociale, economico e produttivo

Il Pd Sanremo esprime grande soddisfazione per l’accordo quadro per il rilancio sociale, economico e produttivo firmato tra Comune di Sanremo, Sindacati e categorie produttive.

“Mettere al centro del proprio impegno lo sviluppo sostenibile del territorio e quindi la creazione di posti di lavoro è una priorità per Sanremo e per la nostra provincia ed è una costante attenzione del Partito democratico nell’ambito della propria attività di governo della città a fianco del sindaco, nella convinzione che solo lavorando insieme e facendo sistema rispetto a obiettivi comuni e condivisi si possano dare risposte concrete ai bisogni di sviluppo del territorio.

Questo risultato, che rappresenta per noi dem un punto di partenza per futuri e positivi risultati, va ascritto alla credibilità che in questi anni di amministrazione il Sindaco Biancheri e la sua maggioranza si sono guadagnati, dimostrando di avere particolare attenzione per il tema del lavoro e dello sviluppo e di avere la voglia di dialogare e confrontarsi con tutti gli attori sociali che con la sottoscrizione del documento si sono rese disponibili a un lavoro comune”.