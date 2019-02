Sanremo. Voleva lanciare l’appello “Basta milanesi” e la petizione per sospendere il Festival ma è stato fermato dalla sicurezza davanti al teatro Ariston. Il comico Andrea Di Marco, fondatore del partito satirico “Movimento Estremista Ligure” oggi per le vie della Città dei Fiori con l’intento di raccogliere le firme per sospendere la kermesse canora.

“Siamo qui per sensibilizzare tutta la cittadinanza per fare questa petizione al fine di sospendere il Festival di Sanremo, questo Festival che a noi liguri ci rompe le balle perché c’è gente che canta anche fino alla mezzanotte quando noi di solito alle 22.30 siamo già a letto” così il fondatore del movimento nel video girato sul treno durante la trasferta a Sanremo.

Purtroppo per motivi di sicurezza e immagine, Andrea non è riuscito a farsi filmare davanti all’entrata di via Matteotti ed è stato costretto ad allontanarsi.