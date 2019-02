Il maltempo si abbatte sull’Imperiese, la conta dei danni: frana a Sant’Agata e allagamenti

Sanremo. Notte di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti nell’Imperiese. Continuano infatti i danni causati dalle forti piogge che da ieri mattina cadono con insistenza sulla provincia di Imperia.

Le città maggiormente colpite durante la notte sono state Sanremo, Bordighera, Imperia,Ventimiglia e Diano Marina. I vigili del fuoco dei vari distaccamenti locali sono intervenuti per le continue segnalazioni legate ai danni causati dall’acqua: alberi caduti, box, locali interrati e sottopassi allagati.

A Sanremo, dopo un albero che si è abbattuto ieri sera sull’Aurelia a Pian di Poma, nei pressi di Villa Helios, ora via Duca degli Abruzzi, che porta al Poggio, è chiusa.

A Bordighera si sono allagate diverse vie, sottopassi e un deposito in via Pasteur. A Imperia, invece, la pioggia ha ingrossato il torrente Caramagna e durante la notte ha causato una frana a Sant’Agata. Fortunatamente in nessun caso si sono registrati feriti.