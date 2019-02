Sanremo. Taglio del nastro per Casa Sanremo Vitality’s al Palafiori: Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, ha dato il benvenuto per la dodicesima edizione di Casa Sanremo al governatore della Regione Giovanni Toti, al sindaco Alberto Biancheri, a Gianni Berrino, assessore Promozione turistica e Marketing territoriale della Regione e a Ilaria Cavo, assessore Cultura e Spettacolo .

Taglio del nastro è affidato a Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri.

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia.

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format, molti dei quali aperti al pubblico: showcase con artisti nazionali e internazionali, presentazione di libri appena arrivati sul mercato editoriale, progetti di responsabilità sociale, prestigiosi premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo Calabretta.

Casa Sanremo, nel corso degli anni, si è affermata come uno dei più importanti punti di aggregazione per artisti e addetti ai lavori, attraverso incontri mirati con il pubblico, esclusive rassegne e ospitando trasmissioni televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel 2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Opportunità di promozione e visibilità sono garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i giornalisti e le televisioni che costantemente e quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano: il Festival di Sanremo.