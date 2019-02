Il giro del mondo in otto lingue: dal vecchio continente #Sanremo2019 arriva fin oltreoceano

Sanremo. Il Festival raccontato al mondo in 8 lingue: inglese, francese, spagnolo, russo, sloveno, croato, rumeno e bulgaro. La kermesse della Canzone Italiana è infatti seguita ben oltre nostri confini, persino oltreoceano negli Stati Uniti, Argentina e Cile.

In tutto, al 69° Festival di Sanremo, sono presenti – tra TV, radio, web e cartaceo – 84 inviati per 48 testate estere. Le televisioni sono presenti con 3 testate di Lussemburgo, Romania e Svizzera con 8 inviati. Le radio estere, invece, sono nella Città dei Fiori con 53 inviati in rappresentanza di 28 emittenti di Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra, Moldavia, Principato di Monaco, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

I giornali cartacei e i siti web stranieri, infine, sono a Sanremo con 23 inviati per 17 testate da Argentina, Cile, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Principato di Monaco, Slovenia, Stati Uniti e Svizzera.