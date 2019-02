Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia supera il Portofino, mister Busacca: “E’ stata una partita bellissima”

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera hanno superato il Portofino 6 a 8.

Sono infatti riuscite a sconfiggere le genovesi a Rapallo durante la terza giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile grazie ai quattro gol di Elisa Cerato, ai tre di Raja Sabir e a quello di Fabiana Marcianò.

“Sapevamo che non era semplice giocare in casa loro visto che le avversarie avevano voglia di riscattarsi del risultato dell’andata ed infatti è stata una partita bellissima, molto tirata e combattuta – commenta mister Ivan Busacca – Faccio i complimenti alle mie ragazze che hanno guadagnato meritatamente questi 3 punti giocando con qualità, da squadra unita e sempre concentrate. Brave davvero a tutte. Grande prestazione del nostro capitano che da tempo gioca con qualche risentimento fisico, ma quando sta bene come ieri sera la Cerato fa la differenza”.

Campionato regionale di calcio a 5 femminile – terza giornata di ritorno

Portofino – Don Bosco Vallecrosia Intemelia 6-8

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Elisa Cerato, Angela Marino, Raja Sabir, Eleonora Mazzulla, Fabiana Marcianò, Gaia Lercari, Alessia Greco, Giorgia De Mattia.