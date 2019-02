Il docente di chirurgia Luca Avagnina rappresenta Sanremo all’università di Barcellona

Sanremo. Il dottore sanremese Luca Avagnina è tra i docenti universitari accreditati a tenere lezioni nel “Modulo 7″ da venerdì 1 a sabato 2 marzo rappresentando così Sanremo alla 2° edizione del “Master en Cirugia Podologica del Antepie 2019″.

Presenti all’evento i più brillanti nomi nel campo della Podoiatria & Podologia Spagnola come Joan L.Freixas, LL.Castillo e B.Cabestany che, insieme al prof. Luca Avagnina, avranno diversi obiettivi fra cui il fornire ai nuovi podologi le conoscenze teoriche e pratiche necessarie al paziente un’assistenza completa nel campo chirurgico, consolidare la chirurgia nei podologi che desiderano una specializzazione nella chirurgia dell’avampiede per essere in grado di svilupparla come parte dei loro trattamenti,trattare patologie comuni con risoluzione chirurgica nella patologia dell’avampiede attraverso le procedure di incisione minima e chirurgia aperta.

Un grande evento all’insegna della Podologia Moderna con i migliori professori/dottori al mondo per trasmettere l’eccellenza delle terapie più moderne per il benessere dei piedi.