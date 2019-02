Il bordigotto Oliviero Troia partecipa al Tour Colombia 2019

Bordighera. Oliviero Troia, che corre per l’UAE Team Emirates Supporters, ha partecipato al Tour Colombia 2019.

Dopo aver preso parte alla 37esima edizione della Vuelta de San Juan, la prima competizione dell’anno, il ciclista bordigotto si è messo alla prova da martedì 12 a domenica 17 febbraio alla breve corsa a tappe in sud America.

Ancora una volta il giovane ciclista ha mostrato le sue abilità già dalla prima tappa da Medellín a Medellín di 14 km, una cronometro a squadre piuttosto breve, arrivando 5°. Ha affrontato poi la seconda tappa da La Ceja a La Ceja di 150 km, frazione caratterizzata da un circuito che ha ripetuto cinque volte prevalentemente pianeggiante e con solo un breve strappo nella prima parte, che ha concluso 134esimo.

Ha finito la terza tappa da Llanogrande a Llanogrande di 167 km, caratterizzata da una salita di 3,5 km con una pendenza media del 5,5%, 136esimo; mentre è arrivato 130esimo alla quarta tappa da Medellín a Medellín di 144 km. Frazione molto dura è stata la quinta tappa da La Union a La Union di 176 km, caratterizzata da un circuito in cui ha rincontrato il già affrontato Alto El Nano. Lo sforzo si è fatto sentire nelle gambe soprattutto dopo la salita conclusiva dell’Alto La Union, 7,4 km con una pendenza media del 5%, dopo la quale ha dovuto affrontare ancora cinque chilometri in discesa prima del traguardo, che ha tagliato 102esimo.

Ha concluso infine l’ultima tappa, andata in scena ieri, 124esimo da El Retiro a Alto de Palmas di 173 km, caratterizzata da un lungo tratto in falsopiano, breve salita di 1,5 km, una lunga discesa, un tratto in saliscendi con diversi strappi e la salita finale dell’Alto de las Palmas. Un’avventura emozionate per Oliviero Troia, che nel video dell’UAE Team Emirates, pubblicato su Facebook, ha definito: “Colombia es vida”.