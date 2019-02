“I sogni son desideri di felicità” al Grand Hotel Principe di Limone Piemonte

Limone Piemonte. “I sogni son desideri di felicità”. Da una bella canzone della Cenerentola di Walt Disney lo slogan della stagione 2018/2019 del Grand Hotel Principe.

Se oggi la frenesia della vita ci ostacola e spesso ci svilisce impedendoci di sognare, dobbiamo assaporare tutti quei momenti che ci donano benessere. Questa è oggi la felicità: momenti. E un weekend al Grand Hotel Principe è un lungo momento di sogno, di felicità, dove rinfrancare mente e corpo non solo è possibile, ma anche irrinunciabile per una vacanza in assoluto relax e in completa armonia con la splendida natura delle montagne innevate della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Il Principe è il luogo ideale per gli appassionati di sci e di sport alpini grazie alla sua posizione strategica a due passi dagli impianti e allo stesso tempo vicinissimo al centro paese per ogni necessità o desiderio. Tra i servizi durante la stagione invernale la vasta gamma tra le tipologie di camere (standard, superior, family room, oltre a junior suite dotate di Jacuzzi e di doccia emozionale), l’area wellness, la sauna e la palestra, la connessione Wi Fi gratuita, l’internet point, il parcheggio esterno gratuito o il garage interno con supplemento, la meeting room, la sala giochi per i bimbi, la tv e la sala lettura, il deposito riscaldato per sci e scarponi, il servizio navetta su richiesta, la disponibilità di pacchetti hotel con skipass incluso. Non perdete l’occasione di sognare, contattatelo subito o visitate il sito su www.hotel-principe-limone.it