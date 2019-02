I servizi delle Poste Italiane in collina a Sanremo: la segnalazione di un lettore

Sanremo. Un lettore ci ha scritto per rendere noti i problemi che ha avuto con Poste Italiane sulle colline della città sanremese.

“Vorrei avere risposte da Poste Italiane visto che nonostante i reclami inviati non ho mai ottenuto soddisfazione ai miei problemi. Sono un abitante delle colline di Sanremo e da anni non ho più il piacere di ricevere la posta presso la mia abitazione e, anche se tale procedura non la ritengo corretta, l’ho accettata, ma purtroppo non ricevo nemmeno i pacchi dei fornitori che usano Poste Italiane come corriere e per i quali pago la consegna a domicilio, e non ricevo nemmeno le raccomandate.

Ogni volta, nella mia cassetta modulare trovo l’avviso con il quale mi devo recare in posta, avviso di mancata consegna riportante ogni volta lo stesso orario 15,27 (oggi ho ritirato l’avviso alle 14,45 e riportava l’orario 15,27).

In primis chiedo a Poste Italiane di formulare un nuovo avviso dove si specifica che la consegna non è mai stata nemmeno tentata visto che il postino alle nostre abitazioni non arriva, secondo, che Poste Italiane eviti di proporsi come corriere sapendo che non effettuerà mai la consegna alle abitazioni collinari e che l’interessato dovrà recarsi personalmente all’ufficio per il ritiro” - scrive. un “abitante della collina”.