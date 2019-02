Mentone. Ha preso il via oggi l’86esima edizione della Fête du Citron in programma dal 16 febbraio al 3 marzo. Draghi, alberi mostruosi, animali giganti e personaggi del mondo fiabesco realizzati con limoni e arance, come vuole la tradizione, hanno trasformato la cittadina francese nella capitale di un mondo fantastico.

Venti giorni di festa, 240.000 spettatori in media ogni anno, 10 carri e 13 palcoscenici nei giardini, oltre 20 000 ore di lavoro delle squadre che realizzano le opere, 140 tonnellate di agrumi per allestire giardini e carri, fino a 18 tonnellate di frutta per le decorazioni più importanti, oltre 750 000 elastici per legare la frutta e 15 tonnellate di acciaio. Sono questi i numeri dell’attesissima Fête du Citron.