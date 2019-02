Sanremo. In occasione del Festival di Sanremo nel pomeriggio i Glue’s Avenue hanno fatto visita a R24. Il gruppo musicale, formato dai sanremesi Lorenzo, Roberto e Andrea, ha suonato live uno dei suoi pezzi.

“Siamo autori di brani inediti, ne abbiamo realizzati tre – dicono agli speaker Stefania Russo e Walter Sindoni - Ci siamo incontrati, ci siamo trovati e ora suoniamo insieme. Il genere affonda le proprie radici nel cantautorato italiano arrivando alla canzone folk americana. E’ appena uscito il nostro primo disco “Glues””.

Ieri si sono esibiti a Sa(n)remo senza confini, rassegna organizzata da L’Isola che non c’era presso la sede del Club Tenco (ex stazione ferroviaria) e al MEI ti ascolta in Piazza Bresca, per il Sottocoperta Festival. Questa sera dalle 18 alle 21 si esibiranno al 21 Bistrot Sanremo in Piazza Bresca.