Sanremo. I gilet gialli dalla Francia nella Città dei Fiori. Con tutta probabilità per sfruttare le luci della ribalta date dal Festival della Canzone Italiana in scena all’

Ariston, una ventina di attivisti del movimento che dal novembre scorso sta imperversando in Francia, sono venuti a manifestare in piazza Muccioli, in pieno centro.

Sono arrivati quasi tutti in moto con un’auto che, bandiera francese in resta, guidava il corteo. Tra loro c’erano anche alcuni gilet gialli italiani, due per l’esattezza: Antonio Del Piano e Pino Convertino.

“Siamo sovranisti-nazionilisti, apartitici e chiediamo le dimissioni del governo. La politica divide popoli che sono uniti”” spiegano praticamente all’unisono i due nostri connazionali. Massiccia la presenza di uomini delle forze dell’ordine, sia in tenuta antisommossa che in borghese, i quali hanno sorvegliato un comizio assolutamente pacifico. I manifestatanti sono stati tutti comunque controllati e quest’ultimi hanno collaborato tranquillamente con gli agenti.