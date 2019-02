Sanremo. “Siamo due ragazze giovani, crediamo nell’Italia, nella bella imprenditoria e non ci risparmiamo mai“. Si presentano così Ramona Frigoli e Ingrid Fiordelisi, rispettivamente proprietarie di Moma Gioielli, e-commerce di preziosi, e Toffee, negozio di abbigliamento in via Roma 79 e corso Mombello 20 a Sanremo, due amiche unite dalla passione per i viaggi che le ha portate a dar vita alla collezione di abbigliamento “Marrakech”.

“Questa collaborazione nasce da un’idea che ho avuto insieme alla mia carissima amica Ingrid, proprietaria del negozio Toffee, aperto nel 2016 nel cuore della Città dei Fiori – racconta Ramona – . Entrambe condividiamo l’amore per il viaggio, ci spostiamo tantissimo sia per lavoro sia per interesse personale e da una di queste esperienze, dopo esserci rese conto che mancava una proposta come la nostra sul territorio, ha preso vita questo progetto. Il nostro obiettivo è quello di diffondere la nostra collezione di scarpe, borse, abbigliamento e accessori inizialmente nel negozio di corso Mombello e successivamente anche su Internet“.

Una collezione ispirata ai profumi e ai colori della città del Marocco da cui prende il nome: “E’ una città che abbiamo frequentato molto, ci siamo state tre volte, l’ultima la scorsa settimana. Siamo partite insieme e abbiamo conosciuto tanti artigiani e artisti del posto – prosegue Ramona – . Questo luogo ci ha ispirato nel creare questa linea, interamente realizzata con cotoni, sete, foglie di palma, nappine colorate, lustrini e altri elementi che caratterizzano Marrakech. Abbiamo unito la semplicità di alcuni materiali a tessuti più ricercati e impegnativi, il tutto rigorosamente autentico, esclusivo e ricercato”.

Da questa amicizia e da questo entusiasmante progetto è nato l’hashtag #Moma&Toffeeontour: “Abbiamo deciso di unire i nostri due brand, che altro non sono che i nostri soprannomi nella vita quotidiana, e non crearne uno nuovo perché in questo modo ognuna di noi può portare avanti il proprio progetto“, raccontano Ramona e Ingrid. “Vogliamo offrire ai nostri clienti qualcosa di diverso rispetto agli altri brand, vendere un prodotto esclusivo che sia frutto di una ricerca personale“.

A chi si rivolge questa collezione? Alle teenager e alle ragazze più giovani, clientela a cui punta Toffee, ma anche ad più adulta e di alto livello che solitamente si rivolge a Moma Gioielli per l’acquisto di preziosi. I prezzi per gli accessori oscillano tra i 39 e i 140 euro, mentre per gli abiti la fascia di prezzo è tra i 190 e i 240 euro.

Quali sono i piani futuri di questa coppia di amiche?: “Il prossimo step? Dopo il Giappone e il Marocco potrebbe essere la volta del Sud America!“.