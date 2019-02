Problemi per i viaggiatori che scelgono di spostarsi con il treno sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

A causa di un guasto tecnico alle infrastrutture tra le stazioni di Alassio e Diano Marina, il tratto compreso tra la città di confine e Albenga sarà percorribile esclusivamente a bordo di bus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia.

Si tratta di un problema non da poco, dati i numerosi turisti previsti in arrivo in questi giorni in Riviera per il Festival di Sanremo che avrà inizio domani, 5 febbraio, che scelgono proprio il treno come mezzo per recarsi nella Città dei Fiori.