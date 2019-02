Gli studenti dell’istituto Fermi “Turismo” presentano l’arte e la storia di Ventimiglia ai ragazzi delle medie

Ventimiglia. Nell’ambito delle attività della “Settimana del Benessere”, che si è appena conclusa, gli studenti della classe 4U del corso Tecnico Turismo dell’istituto Fermi, hanno partecipato con un progetto molto interessante: a piccoli gruppi hanno presentato nelle classi prime le “bellezze” di Ventimiglia, cioè i monumenti antichi ed i siti di maggiore interesse storico e culturale.

Con l’ausilio di una presentazione multimediale, con testi ed immagini efficaci, hanno raccontato la città, a partire dalla preistoria, con il sito dei Balzi Rossi ed il relativo museo, proseguendo con gli scavi archeologici romani di Nervia ed il Museo Archeologico Romano (M.A.R.), attraverso il Medioevo con i monumenti della città Alta per finire con i bellissimi Giardini Hanbury.

Gli studenti del corso Turismo, non solo hanno descritto questi luoghi che rendono interessante Ventimiglia ai turisti, ma hanno anche organizzato delle attività per coinvolgere i loro compagni più piccoli delle Medie: hanno infatti distribuito un test con risposte aperte per poi discutere insieme i risultati e chiarire tutti i dubbi. Trattandosi di indirizzo Turismo, non poteva certo mancare l’aspetto delle lingue straniere, ecco che allora alcune descrizioni sono state fatte anche in lingua inglese e francese ed addirittura, per alcune brevi frasi ed alcuni termini in lingua russa.

Infine hanno concluso il loro intervento in modo più leggero e ludico, leggendo insieme ai ragazzi delle medie l’alfabeto russo (cirillico) che ha caratteri diversi da quello italiano e che può sembrare ad un primo sguardo molto difficile, ma che poi risulta apprezzato dai ragazzi che intraprendono lo studio di questa disciplina.

Questa attività è stata coordinata dai docenti del corso Turismo, in particolare dalla docente di lingua inglese prof.ssa Crispo ed ha visto gli studenti della 4U molto impegnati ed entusiasti, mettere a frutto quanto già appreso anche lo scorso anno nella materia Arte e Territorio e nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Conosci il tuo territorio”, per il quale erano state svolte numerose uscite didattiche nei luoghi che poi sono stati presentati.

La dirigente di entrambi gli istituti scolastici, Antonella Costanza, promuove e sostiene queste attività in quanto non solo potenziano culturalmente gli studenti ma agevolano la collaborazione fra i diversi ordini di scuola (Superiori di Primo e di Secondo Grado) e rendono più consapevoli gli alunni più giovani delle scelte relative al diploma.