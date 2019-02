Sanremo. In attesa di una soluzione definitiva, gli ambulanti del mercato della città dei fiori che negli scorsi giorni avevano protestato per le ripercussioni subite in seguito all’avvio dei lavori di riqualificazione presso l’annonario, hanno accettato di essere trasferiti provvisoriamente sul lungomare, nell’area della ciclabile retrostante la vecchia stazione.

Sono circa una ventina i banchi che di fatto si staccheranno, quindi, a partire da questo sabato, dalla consueta zona di piazza Eroi dove si svolge il mercato all’aperto.

La soluzione provvisoria, stabilita in accordo con i sindacati nella riunione che si è tenuta ieri sera a Palazzo Bellevue, è stata preceduta dall’impegno preso dall’amministrazione comunale di trasferire i banchi in piazza San Siro durante tutto il periodo dei lavori nell’annonario.