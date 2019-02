Giovane trovato morto su uno yacht ormeggiato nel porto di Imperia

Imperia. Un uomo di 28 anni è stato trovato morto in un letto dello yacht “Fortuna” ormeggiato nel porto di Imperia.

Stando alle prime informazioni sembra che il giovane, membro dell’equipaggio di origine sudafricana, sia deceduto in seguito a un malore, ma sarà l’autopsia, disposta sul corpo, a far luce sulle cause della morte.

A trovare il corpo senza vita del 28enne, è stato il comandante del personale di bordo.

Sul caso indaga la Guardia Costiera che ha effettuato accertamenti.