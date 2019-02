Giovane della Val Nervia arrestato dalla polizia a Vallecrosia

Vallecrosia. La Polizia di Stato ha arrestato in un albergo del centro cittadino di Vallecrosia, un 28enne italiano residente in un piccolo comune della Val Nervia.

L’uomo, già gravato da numerosi e gravi precedenti penali per reati contro la persona e inerenti gli stupefacenti, da tempo era stato posto sotto l’attenzione degli investigatori del commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia.

Assolutamente inattesa per lui la visita ricevuta dalla Polizia nella camera dell’hotel in cui si era fermato, uno dei tanti alberghi che frequentemente utilizzava per confondere le tracce, sperando di eludere i controlli di polizia.

L’escamotage non è tuttavia bastato a ingannare gli uomini del dottor Saverio Aricò, dirigente del commissariato ventimigliese.

L’uomo veniva quindi arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

La droga, tre pezzi di hashish per un totale complessivo di oltre 80 grammi, era ingenuamente appoggiata, in bella mostra, sulla testiera del letto.

Oltre all’hashish e agli accessori per il suo confezionamento, gli operatori di polizia hanno sequestrato uno smartphone che, come spesso accade, potrebbe fornire approfondimenti investigativi.

Dopo l’esito positivo del narco test preliminare, la sostanza in sequestro è stata poi analizzata anche nei laboratori chimici provinciali.

Stamane si è celebrato il rito per direttissima nel Tribunale di Imperia, all’esito del quale l’uomo è stato condannato a 6 mesi di carcere con la sospensione condizionale e sottoposto all’obbligo di firma, tre volte alla settimana, presso uffici di Polizia.