Gioco d’azzardo legale, in provincia le più attive sono le donne over 65

Sanremo. Sono soprattutto le donne a giocare regolarmente a slot machine, roulette, gratta e vinci nell’Imperiese. È quanto emerge dall’indagine condotta da Queaeris – Market & Social Research in occasione del convegno sul gioco pubblico legale con vincite in denaro che si è svolto questa mattina presso la Sala Privata del Casinò.

Organizzato da Federgioco, Federazione italiana tabaccai e sindacato Totoricevitori sportivi insieme all’Istituto Milton Friedman, l’incontro ha acceso i riflettori sulle criticità normative in materia di gioco pubblico legale, individuando le possibili soluzioni che separano la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle attività economiche del gioco.

La tavola rotonda ha preso avvio tracciando un identikit del giocatore tipo sul territorio del Ponente Ligure. Quindi, soggetti di genere femminile, il 52%, tendenzialmente con un’età superiore ai 65 anni (34.9%), anche se non mancano giocatrici più giovani, in particolare della fascia 35-44 anni (14,8%), 45-54 anni (17,8%) e 55-64 anni (19,7%).

Al centro della discussione, le tematiche relative al gioco con vincite in denaro a partire dalla regolamentazione particolarmente restrittiva adottata dagli enti locali, fino all’individuazione di soluzioni migliori e più idonee alla gestione della materia a difesa degli interessi in causa. Quindi il tema della ludopatia e della nuova regolamentazione di utilizzo (modalità orari) dello slot nei locali pubblici adottata dal Comune di Ventimiglia.

Al riguardo, Olmo Romeo, presidente di Federgioco e consigliere dello stesso Casinò, ha sottolineato: «Vogliamo affrontare il tema della ludopatia senza pregiudizi. Lo abbiamo già fatto nel 2017 e lo facciamo oggi con una platea di relatori allargata. In tempi non sospetti, nel 2010, le quattro case da gioco italiane avevano firmate un protocollo d’intesa con gli operatori deputati al controllo, quali Asl, prefetture e coinvolgendo associazioni di recupero. Il problema della ludopatia lo conosciamo bene. Noi, in qualità di Casinò, lo affrontiamo da 100 anni e da 100 anni offriamo gioco legale sul territorio creandoci i nostri anticopri. Le normative, per esperienza e per conoscenza della materia, non sono mai risolutive se diventano della macchie su una mappa. Le normative devono essere omogenee sul territorio. Una volta che ci sarà omogeneità di limiti e orari e di tutto quello che il governo riterrà opportuno disciplinare, allora si avrà una soluzione. Fino ad allora si avrà solo tensione sociale tra operatori e Comune, e ancora peggio tra Comuni limitrofi portando a quel pendolarismo del gioco che sembra proprio essere aumentato per questa volontà».

Dello stesso avviso è stato Giovanni Risso, presidente nazionale di Fit, che ha evidenziato: «Il problema degli orari dello slot fa sorridere: non è pensabile che un sindaco possa emettere un simile regolamento. Sarebbe più logico che il governo facesse una norma che consentisse a tutta l’Itala di aprire e chiudere le macchinette alla stessa ora. Non si tengono oltretutto conto delle conseguenze. Anzitutto gli operatori lavorano male e in secondo luogo ci crea l’assurda tendenza del pendolarismo del gioco».

Al riguardo, i numeri evidenziati nel corso del convegno parlano di un aumento del pendolarismo dei giocatori, ossia del fenomeno per il quale chi risiede in una regione si sposta per giocare in una regione o stato confinante che ha una normativa meno severa o un’offerta più attrattiva. Nel dettaglio il 16,8% degli intervistati ha dichiarato di essersi recato a Monaco o in altra località della vicina Francia per giocare.

Quanto alle possibili soluzioni da mettere in campo per prevenire e combattere la nuova malattia sociale della ludopatia, salvaguardando, tuttavia, l’economia dei tabaccai, Giorgio Pastorino, presidente nazionale del sindacato Sts, ha proposto: «In primo luogo bisogna rivedere il sistema distributivo c’è stato un eccesso di distribuzione del gioco su troppe attività che non hanno a che fare con questo settore: il gioco deve tornare in mano ai professionisti. Non meno importante è la questione della formazione continua e della collaborazione con le Asl locali per segnalare giocatori problematici o malati. Poi c’è la tecnologia che può intervenire: più volte abbiamo proposto l’introduzione della tessera sanitaria non solo per discriminare il maggiorenne dal minorenne, ma anche per fare in modo che la macchina si colleghi con un database nazionale sanitario così che chi è malato non può accedere al gioco».

Oltre a Romeo, Risso e Pastorino, al tavolo dei relatori erano presenti: Dario Peirone, presidente del comitato scientifico Istituto Milton Friedman, Giorgio De Carlo, direttore dell’Istituto Quaeris, Francesco Aquilar, presidente dell’Associazione italiana psicoterapia cognitiva e sociale, nonché il prefetto di Imperia Silvana Tizzano. Tra i pubblico sono inoltre intervenuti molti operatori di settore ed esponenti delle amministrazioni del territorio.