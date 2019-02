Genova, fondi mareggiate. Assessore regionale Marco Scajola: “Promessa mantenuta”

Genova. “Nei giorni successivi le mareggiate dell’autunno scorso, attraverso diversi sopralluoghi fatti sui territori colpiti, avevamo preso diversi impegni, per fare in modo che arrivassero quei finanziamenti fondamentali per il ripristino della normalità e la tutela delle nostre preziose coste. Questo è avvenuto,così molti comuni liguri ed in particolar modo della provincia di Imperia, potranno avere risorse importanti da investire nei prossimi mesi. Promessa quindi mantenuta, in tempi rapidi e con grande senso di responsabilità”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola in merito agli 8 milioni di euro stanziati nella Legge di Stabilità del Governo per le opere di difesa a mare, gravemente danneggiate o divelte dalla violenta mareggiata che ha colpito la Liguria nell’ottobre scorso.

Solo a Imperia andranno 2 milioni e 470 mila euro per danni alluvionali della fine dell’ottobre scorso e in particolare per molo lungo di Oneglia.