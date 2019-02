Furto in appartamento a Olivetta San Michele. Ventimigliese denunciato dai carabinieri

Ventimiglia. I carabinieri della stazione di Ventimiglia principale hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 35enne italiano, residente nel quartiere di Roverino a Ventimiglia, perché considerato responsabile di un furto in abitazione a Olivetta San Michele, avvenuto nel mese di novembre scorso.

L’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, in particolare ai furti in abitazione – anche quelli commessi nelle cosiddette seconde abitazioni, quelle utilizzate da turisti in gran parte stranieri quasi esclusivamente nel periodo estivo – è uno degli principali obiettivi dei carabinieri di Ventimiglia, perseguito mediante un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio proprio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nelle aree esposte al fenomeno, sviluppati nell’ambito di un più ampio dispositivo definito dal Comando Provinciale di Imperia.

Dopo la denuncia presentata in caserma da parte di un cittadino straniero, che all’interno della sua abitazione per le vacanze aveva subìto il furto di diversa attrezzatura da giardino mediante l’effrazione della porta d’ingresso, le indagini dei militari della Stazione capoluogo si sono concentrate su una serie di soggetti locali dediti a questo tipo di condotte.

Dopo numerosi accertamenti, le progressioni investigative hanno consentito di identificare quale responsabile del furto proprio il 35enne, già noto alle Forze di Polizia per diversi reati analoghi commessi sul territorio.

La refurtiva, quasi interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

Ora l’uomo dovrà rispondere di furto in abitazione, commesso con l’aggravante della violenza sulle cose.