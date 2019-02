Sanremo. “Fratelli d’Italia Sanremo continua a crescere arricchendosi di nuove adesioni: è di questi giorni infatti, l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni di Matteo Guardiani e Adolfo Scaffeo“.

Interviene così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi riguardo l’aumentare degli iscritti, motivo di orgoglio per l’impegno profuso da tutti gli esponenti territoriali. “Il nostro partito – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Sanremo – sta raccogliendo sempre più consensi grazie non solo all’attività svolta in questi anni dai Consiglieri comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino, cui si è aggiunta da qualche mese la consigliera Antonella Basso, ma anche al lavoro portato avanti dagli esponenti regionali e locali del partito.

E molti di coloro che si sono avvicinati al partito di Fratelli d’Italia riconoscendosi nel suo progetto politico hanno voluto concretizzare questa condivisione di idee e di valori non solo partecipando attivamente alla vita politica ma anche iscrivendosi al partito; proprio come hanno fatto in questi giorni Matteo Guardiani e Adolfo Scaffeo che hanno deciso di mettere a disposizione del partito la loro persona, la loro esperienza professionale e politica ed il loro tempo, anche in previsione delle prossime elezioni amministrative“.

Matteo Guardiani è un libero professionista che si occupa di sicurezza sul lavoro. In passato è stato impegnato anche in attività legate al rilancio del territorio: è stato, infatti, presidente dell’associazione Famjia Culantina, un‘Associazione molto attiva nella frazione di Coldirodi che si occupa dell’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Adolfo Scaffeo, nato a Salerno ma da tempo residente nella città matuziana, ha lavorato per molti anni come artigiano nel campo dell’edilizia ed attualmente è autista di pulmini. Prima di avvicinarsi a Fratelli d’Italia ha militato, fin da giovane, nel Movimento Sociale Italiano, e poi in Alleanza Nazionale.

“Confidiamo che – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia Sanremo – sia Scaffeo che Guardiani siano un’importante risorsa in grado di portare, ciascuno per quanto concerne l’ambito in cui sono più impegnati, un valido ed utile contributo che aiuterà il nostro partito a crescere e svilupparsi sempre più sul territorio”.