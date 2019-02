Pieve di Teco. La pioggia caduta in abbondanza in particolare in queste ultime ore ha peggiorato la situazione lungo la Statale 28 all’altezza del cantiere all’uscita della galleria.

La strada poderale soprastante che porta alla fattoria “Bianca dei Bianchi” già interdetta al traffico veicolare e pedonale da una ordinanza dei vigili del fuoco sotto i colpi dei temporali ha ceduto ulteriormente.

“Bisogna che qualcuno faccia qualcosa urgentemente – dice il titolare dell’azienda agricola Francesco Bianchi – qua c’è pericolo che la strada finisca sulla 28”.

Il traffico da e per il Piemonte regolato dal semaforo per ora scorre regolarmente.

“Per quanto riguarda gli animali – conclude Bianchi – siamo riusciti attraverso il bosco a portare in salvo pecore e maiali. Galline e oche invece rimangono allo stato brado prede della fauna selvatica”.