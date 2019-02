Sanremo. E’ la prima vera artista a calcare il palco dell’Ariston nella seconda serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo: Fiorella Mannoia ha regalato al pubblico una grande performance interpretando il suo nuovo singolo, “Il peso del coraggio”, con tutta l’anima e la passione che contraddistinguono la sua musica. Un testo che arriva al cuore, una musica travolgente: la canzone è un messaggio d’amore e di umanità. Una riflessione in musica.

“Io e Fiorella ci conosciamo quasi fin da bambini, piccoli piccoli, forse dal 1972″, ha raccontato Claudio Baglioni, “All’inizio del 1973 stavo girando un “filmato”, come si chiamavano al tempo. Dovevamo girare una scena epica con una bellissima donna che arrivava a cavallo e abbiamo pensato a Fiorella Mannoia. Lei arrivò la mattina presto e si scelse un cavallo che era allo stato brado. Alla prima salita il cavallo si ribellò e disarcionò Fiorella Mannoia. E io ci stetti malissimo, pensai di averla rovinata”. Per chiedere scusa all’artista pubblicamente, Baglioni si è offerto di farle da chitarrista, accompagnandola nell’interpretazione di un suo grande successo: “Quello che le donne non dicono”. E il pubblico canta con loro.