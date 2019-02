Bordighera. Riprende a pieno regime l’attività dell’Abc Bordighera nel prossimo week-end con tre formazioni in campo e lo svolgimento di un’importante attività formativa per il settore giovanile femminile nell’ambito del progetto “Levant06”.

Proprio il progetto “Levant06” domenica 3 marzo farà tappa a Bordighera, alla palestra C. Conrieri di via Pelloux dalle 10 alle 12 con lo svolgimento del raggruppamento “inter-bassins”, attività formativa per le ragazze nate negli anni 2006/07 dei club di pallamano del bacino Monaco-Imperia ed al quale parteciperanno diverse ragazze del club bordigotto.

I tecnici nominati dal Comitè delle Alpi Marittime, Mai Monfort e Jean-Claude Asnong, oltre a dover migliorare la tecnica di gioco delle ragazze presenti avranno anche il compito di selezionare le migliori atlete per la costituzione di una rappresentativa del bacino che parteciperà questa primavera-estate a tornei e probabilmente al Trofeo Topolino di Misano Adriatico.

Per quanto attiene al settore agonistico da segnalare la seconda giornata della Coppa Liguria seniores, dove i ragazzi di Gigi Giribaldi saranno a La Spezia ed affronteranno alle 12,30 di domenica 3 marzo la squadra di casa dell’SDG Spezia cercando di ripetere, su un campo tradizionalmente difficile, le belle prestazioni offerte nella prima giornata della manifestazione disputata a Ventimiglia.

Sabato 2 marzo scenderanno in campo le formazioni giovanili maschili dell’under 13 e dell’under 17 impegnate nella seconda fase delle competizioni dipartimentali francesi entrambe in gare casalinghe. Alle 15,15 alla palestra C. Conrieri l’under 13 maschile, sotto la guida di Diana Dalmasso coadiuvata da Maria Grazia Germano, affronterà i francesi dell’HB Collines nella quarta gara della seconda fase del campionato pre-honneur cercando di ripetere la bella prestazione infrasettimanale con il Breil sur Roya.

Infine al PalaBiancheri di via Diaz sempre di sabato 2 marzo, alle 18 i ragazzi under 17 del coach Maria Grazia Germano ospiteranno i nizzardi del Metropole Nice, gara che si preannuncia di difficile interpretazione e valida per la quarta giornata della seconda fase del campionato dipartimentale pre-eccellenza.