Festival2019, i finalisti di Sanremo Giovani sul palco dell’Ariston

Sanremo. Einar, Mahamood, La Rua, Nyvinne, Federica Abbate e i Deschema, provenienti dal talent dedicato alle nuove promesse Sanremo Giovani World Tour, hanno fatto la loro comparsa sul palco dell’Ariston prima di partire per tour che li porterà in sette capitali del mondo.

Dopo le polemiche fioccate contro i vertici della Rai che avrebbero promesso una presenza di tutti i protagonisti del nuovo programma targato Rai, viale Mazzini ha concesso una comparsata dei sei finalisti, compresivi due vincitori Einar e Mahamood che sono stati promossi tra i big della 69° edizione del Festival.

Molti degli esclusi avrebbero, tuttavia, prenotato a spese proprie biglietti e alberghi per Sanremo, salvo poi vedersi respinti sulla porta d’ingresso del teatro Ariston per un cambiamento di scaletta e così si sono visti negare quel piccolo riconoscimento a coloro che quest’anno non trovano più una sezione apposita nella kermesse canora.

Del gruppo dei sei finalisti i Deschema provengono dal concorso di Area Sanremo Tour.