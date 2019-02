Il Festival si tinge di biancoazzurro, Alessandra Amoroso incontra la Sanremese

Sanremo. La vincitrice di “Amici” , ottava edizione, in visita ai biancoazzurri matuziani. La formazione della Sanremese ha ricevuto oggi pomeriggio, durante l’allenamento al Comunale in vista della trasferta contro il Chieri, un visita particolare. Quella della cantante Alessandra Amoroso, fresca della sua partecipazione, come ospite vip, al 69° Festival della Canzone Italiana.