Festival, inaugurato al Palafiori lo stand “Casinò di Sanremo”

Sanremo. Inaugurato al Palafiori lo stand “Casinò di Sanremo” che rimarrà sino a domenica 10 febbraio. Nel “Welcome Point” che ricorda la tradizione culturale della Casa da Gioco, eleganti e sorridenti “ragazze immagine” accoglieranno i visitatori per consegnare loro brochure informative.

“Il Casinò è ancora una volta al centro del Festival. Mentre nel nostro Teatro si tengono le trasmissioni collaterali al Festival più importanti “la Vita in Diretta” e “Il Dopofestival” abbiamo voluto essere presenti anche al Palafiori,

importante crocevia in questa settimana per chi visita la nostra città” - sottolinea Casinò Spa – “E’ un vero e proprio salotto, quasi una galleria d’arte dove abbiamo esposto opere legate dalla tematica del divertimento nello scorrere del tempo. E’ una presenza che richiama la nostra tradizione e l’impegno della nostra azienda verso la città e verso ogni forma di promozione turistica. Il Festival è un palcoscenico mediatico unico, in cui il Casinò si è ben riposizionato sotto tutti gli aspetti. Ringraziamo la forte sinergia con il Comune che ci ha permesso di costituire anche questo “Welcome Point.”

Lo stand è stato collocato nel cuore del Palafiori. E’ operativo sino a domenica 10 febbraio dalle 10.30 alle 19.30.