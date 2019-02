Sanremo. Staffelli torna all’attacco per consegnare il tapiro d’oro gigante a Baglioni. Questa mattina alle 12, infatti, il frontman di Striscia la Notizia si è ripresentato per la seconda volta davanti all’ingresso laterale dell’Ariston in via Acquasciati con il tapiro gigante caricato a bordo di un furgone.

Già nelle scorse settimane la troupe della trasmissione satirica aveva tentato di raggiungere il direttore artistico per consegnargli il tapiro a seguito del caso del presunto conflitto di interessi con alcuni cantanti selezionati per il Festival che apparterrebbero alla stessa casa discografica di Baglioni.