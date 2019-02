Festival di Sanremo sempre più blindato scatta la “No fly zone” sui cieli matuziani

Sanremo. Una nuova misura di sicurezza si va a sommare alle altre che blindano il 69° Festival della Canzone Italiana. Dopo transenne, metal detector, aumento del personale in campo delle Forze dell’Ordine e telecamere arriva anche il divieto di sorvolo dei cieli matuziani.

Ecco cosa si legge sul sito della Prefettura di Imperia.

PREMESSO che dal 5 al 9 febbraio 2019 si svolgerà in Sanremo (IM), presso il Teatro Ariston, la 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana;

CONSIDERATO che la rilevanza dell’evento e l’attuale situazione internazionale rendono imprescindibile l’adozione di specifiche misure di tutela della sicurezza;

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse in proposito nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi il 9 gennaio 2019 e della conseguente richiesta formulata all’ENAC dell’Aeroporto C. Colombo di Genova di emanazione di NOTAM di divieto di sorvolo, ad esclusione degli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza, ma esteso anche ai dispositivi volanti a pilotaggio remoto (cd. droni) dalle ore 12.00 alle 22.00 del giorno 3 febbraio p.v., nonché dalle ore 12.00 alle 03.00 dei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio e dalle ore 12.00 alle 20.00 del 10 febbraio;

VISTO il NOTAM (Notices To Airmen) n. W0072/19 emesso in data 16 gennaio 2019 dall’ENAV dell’Aeroporto di Roma-Fiumicino con riferimento allo spazio aereo individuato in un raggio di 1.026 miglia nautiche dal Teatro Ariston di Sanremo, definito con coordinate geografiche espresse in WGS-84, di latitudine 43° 49′ 03″ N, longitudine 007° 46′ 41″ E (434903N0074641E) e altitudine di 2.500 ft AGL (Above Ground Level);

VISTO l’art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106;VISTI gli artt. 5 e 10 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96;VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

DECRETA nel periodo dalle ore 12.00 (h. 11.00 GMT) alle 22.00 (h. 21.00 GMT) del giorno 3 febbraio p.v., nonché dalle ore 12.00 (h. 11 GMT) alle 03.00 (h. 02.00 GMT) dei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio e dalle ore 12.00 (h. 11.00 GMT) alle 20.00 (h. 19.00 GMT) del 10 febbraio 2019: è fatto divieto di sorvolo ALL TFC, in un raggio di azione di 1.026 NM dal punto di riferimento del Teatro Ariston di Sanremo (IM) individuato con le coordinate 434903N0074641E (43°49’03”N – 007°46’41”E) dal suolo fino a 2.500 ft. AGL (Above Ground Level); è fatto divieto di sorvolo a tutto il traffico VFR+IFR nello spazio – di forma pressoché semicircolare – delimitato dalle medesime coordinate dal suolo fino a 2.500 ft. AGL (Above Ground Level) dei seguenti voli/velivoli:

parapendio, ultra-leggero, pallone, paracadute;

scuola di volo e/o addestramento;

avvicinamenti visuali o strumentali di pratica;

acrobatici;

disinfestazione/agricoltura;

traino di striscioni pubblicitari;

controllo fauna forestale.

Restano esclusi dal divieto gli aeromobili militari, di Stato, di soccorso (HEMS) e di emergenza, nonché il dispositivo volante a pilotaggio remoto a disposizione della Questura di Imperia e quelli, eventualmente autorizzati in deroga dalla Prefettura di Imperia, per esigenze della RAI (Radio Televisione Italiana).

La Questura di Imperia è incaricata della notifica alle avio superfici e dell’esecuzione del provvedimento.