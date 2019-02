Festival di Sanremo, il programma del 9 febbraio di Casa Siae

Sanremo. Ultima giornata di appuntamenti, domani, a Casa Siae, il luogo in cui artisti, autori, editori, produttori, discografici e giornalisti possono incontrarsi e confrontarsi sullo stato dell’arte dell’attuale scena musicale nazionale e immaginare assieme il Futuro della Musica.

La struttura di Casa Siae, allestita in Piazza Colombo a Sanremo, continua ad ospitare i protagonisti della musica italiana nel corso di una serie di appuntamenti aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Inoltre chiunque cerchi informazioni utili sulle modalità di associazione, le tutele, le attività e le funzioni svolte dalla Società Italiana degli Autori ed Editori può trovare assistenza all’interno di Casa Siae grazie alla presenza del personale del servizio clienti.

A seguire il programma di domani, sabato 9 febbraio:

Rai Radio 2, radio ufficiale del Festival, trasmette ogni giorno in diretta “Rock and Roll Circus” (00.30 – 1.30) con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. A seguire “I Lunatici” di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, le voci che accendono la notte di Rai Radio2 (1.30 – 6).

Rai Radio 1 comincerà da Sanremo la nuova giornata con Il mattino di Radio1, in diretta con Dario Salvatori, Gianmaurizio Foderaro e Francesco D’Ayala (5 – 7)

A condurre ed animare le mattine in Casa Siae sarà ogni giorno Marcello Cirillo, showman e volto noto al pubblico.

Dalle 10.30 alle 12 si esibiranno ogni giorno dal vivo i vincitori di Area Sanremo TIM, il concorso che porta gli artisti emergenti a Sanremo Giovani. Domani saranno presenti: Francesco Brunelli, Anthony e Vittorio Conte, Riccardo Guglielmi e Valentina Martucci.

Dalle 12 alle 13 verrà presentato il progetto Giovane Musica d’Autore in Circuito, rivolto a giovani autori, performer e produttori. A seguire “Officine Buone” presenta “Special Stage” un progetto che ha unito oltre 400 musicisti e 1000 volontari che verrà presentato da alcuni dei protagonisti che lo hanno fatto crescere fin dall’inizio. Insieme al fondatore Ugo Vivone potranno passare dai microfoni di Casa Siae: Roberto Dellera, Dario Brunori, Stag, lastanzadigreta, Tom Armati, Federica Minia e Luca De Gennaro (Radio Capital), Matteo Zanobini (Picicca), Marco Maccarini (Radio Italia), Carolina Di Domenico (Radio Rai 2), Sara Andreani (Warner Music), Claudio Fioresta (responsabile Special Stage Londra).

Dalle 13 alle 14.30 Casa Siae fermerà le attività del Main Stage per diventare luogo di incontro e di confronto per autori, artisti e professionisti del settore.

Casa Siae ospita ogni giorno, dalle 14.30 alle 15.30, le semifinali del Premio Fabrizio De André promosso dalla sua Fondazione. L’appuntamento, condotto da Gianmaurizio Foderaro e in diretta su Rai Radio Tutta Italiana e in diretta streaming sulla pagina Facebook SIAE, sabato vedrà l’esibizione di Diego Carè, Marta Iacoponi, Iza & Sara, Levia, Giulia Pratelli, Giorgio Stammati e Michele Tiso.

Lo spazio di Casa Siae dedicato all’editoria. Dalle 15.30 alle 16.30, in diretta streaming Siae, Giulia Cavaliere presenterà il libro “Romantic Italia”. Interverranno Paolo Prato e Antonino Marcellino del Portale della Canzone Italiana.

Lo spazio dedicato ai cantautori vedrà esibirsi dalle 16.30 alle 17 Miriam Masala e Andrea Nabel. Le esibizioni saranno in diretta streaming sul profilo Facebook di Siae e su Rai Radio Tutta Italiana.

Come ogni pomeriggio Gianni Sibilla di Rockol scambierà qualche battuta con due degli artisti in gara al Festival, davanti ad una tazza di tè. I protagonisti di sabato saranno Daniele Silvestri & Rancore e The Zen Circus. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Rockol, SIAE e iCompany.

Dalle 18 alle 19 a Casa Siae si parlerà dei principali temi legati all’innovazione nel settore musicale in una serie di panel realizzati in collaborazione con Wired, in qualità di Content Partner. Sul palco di Casa Siae siederanno a discutere i principali player della musica italiana ideata, prodotta, suonata e promossa. Domani sarà presente Manuel Agnelli e a seguire il panel “La tecnologia al servizio della musica” con Luca Egitto, Matteo Fedeli, direttore della Divisione Musica di Siae e Gian Luca Comandini. Gli incontri saranno in diretta streaming sulle pagine Facebook Siae e Wired.

La nuova musica italiana è di scena a Casa Siae. Dalle 19 alle 20 si esibiranno Eman, Molla e The André. Le esibizioni saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook di Siae e Rai Radio Tutta Italiana.

Tutte le sere, a partire dalle 20.30, sarà possibile seguire la 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana su un maxischermo e su tutti gli schermi presenti all’interno di Casa Siae, che diventerà il salotto della città di Sanremo.

FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, che ha curato l’allestimento della zona bar di Casa Siae, sarà presente mettendo a disposizione del mondo della musica la propria competenza e professionalità per offrire pause piacevoli al pubblico e agli ospiti di Casa Siae nei giorni del Festival.

Il programma artistico degli eventi previsti a Casa Siae è curato da Massimo Bonelli di iCompany. L’evento prodotto da Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, ideato e realizzato da iCompany, si inserisce nel progetto Fuori Sanremo di Rai Pubblicità.