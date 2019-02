Festival di Sanremo, Cristicchi aggancia Irama in quota

Rush finale per la 69esima edizione del Festival di Sanremo: dopo la serata dei duetti, Ultimo a 2,75 si conferma favorito per la vittoria sulla lavagna di Stanleybet.it, mentre Simone Cristicchi aggancia Irama a 4 volte la scommessa e Loredana Bertè si avvicina al podio a 4,50.

Si sale a 7,00 per il successo di Daniele Silvestri, doppia cifra (a 10,00) per Il Volo, con Arisa che si gioca a 15,00. Più lontani, a 20,00, Francesco Renga, Nek ed Enrico Nigiotti, Achille Lauro si gioca a 22,00 mentre il duo Federica Carta – Shade vale 30,00. A 35,00 la vittoria degli Zen Circus e di Mahmood, a 50,00 Paola Turci, Ghemon, Motta e i Boomdabash. In fondo alla lavagna, a 100,00, Einar, Patty Pravo e Briga, i Negrita, gli Ex-Otago, Nino D’Angelo e Livio Cori e Anna Tatangelo.