Festival di Sanremo, CasaPound: “No a propaganda pro-immigrazione”

Sanremo. “Nessuna propaganda immigrazionista al festival” questo il testo dello striscione esposto questa notte a Sanremo dai militanti di CasaPound Italia Imperia. “Sarà sicuramente un Festival a senso unico – dichiara Matteo Diana, responsabile provinciale del partito – in cui retorica immigrazionista e buonismo la faranno da padroni: in più occasioni la direzione artistica ha già fatto trapelare il chiaro orientamento ‘autorazzista’ della kermesse, con buona pace degli italiani indigenti costretti anche a pagare il canone per assistere ad un tale spettacolo”.

“Noi crediamo che – conclude Diana – il Festival della canzone italiana debba tornare ad essere quello che era in origine, ovvero una manifestazione prettamente canora priva di intenti propagandistici e politici”.