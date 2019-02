Sanremo. “Senza farlo apposta” è il titolo della canzone che le giovanissime Federica Carta e Shade hanno portato sul palco dell’Ariston.

I due giovani cantanti, selezionati dal direttore artistico Claudio Baglioni per far parte del cast di Sanremo Big durante l’edizione 2019 di Sanremo Giovani, non sono alla prima collaborazione: Federica e Shade hanno duettato insieme nel singolo “Irraggiungibile”, uscito lo scorso novembre e certificato ad oggi Triplo Disco di Platino, con oltre 91 milioni di views su YouTube.

“Questa canzone è l’unione della nostra forza – raccontano i due ragazzi -. Siamo molto diversi, nella vita e nella musica, ma questo brano è 50 e 50, ci rappresenta entrambi allo stesso modo”.

Due mondi molto diversi: Federica, classe 1999, ha alle spalle un’esperienza ad Amici e diversi progetti discografici. Shade è invece il vincitore dell’edizione del 2013 del programma MTV SPIT, dove ha ereditato il titolo di “King del Freestyle italiano” dal collega Ensi.

Nonostante Shade venga dall’ambiente underground torinese “Il testo di Sanremo non è rap – spiega- perché il contesto del Festival non era il caso, la cosa importante è riuscire a trasmettere il messaggio della nostra canzone a tutto il pubblico”.

“Nonostante la nostra diversità, siamo molto amici nella vita e sul palco, il nostro è un legame vero e unico” concludono i due giovani cantanti.