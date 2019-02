Energia elettrica pulita e sostenibile, ora si può: il convegno a Sanremo

E’ ormai provato che sono in atto cambiamenti climatici che causano sconvolgimenti ambientali e sociali e che possono mettere a rischio la sopravvivenza sul pianeta. I leader politici di 196 Paesi hanno formalizzato un accordo (COP21 di Parigi del 2015) per contenere l’innalzamento termico derivante dalle nostre emissioni di CO2 da combustibili fossili nell’atmosfera. La Terra è la nostra casa comune e ognuno di noi si deve sentire chiamato in causa per garantirci un futuro.

Forse spesso si dimentica che ognuno di noi può fare qualcosa nel concreto, di semplice ma incisivo; ce lo ricorda anche Greta Thunberg, la giovane attivista che ogni settimana assieme ad altri giovani scendono in piazza per la giustizia climatica e i diritti delle giovani generazioni. Lei ci ricorda che il cambiamento nasce da noi stessi, agendo e scegliendo in modo consapevole. L’energia è una delle principali cause dell’effetto serra. Certamente non possiamo farne a meno, ma possiamo risparmiarla, autoprodurla o scegliere di comprarla rinnovabile, sostenibile ed etica.

Per conoscere più a fondo l’argomento e confrontarsi, la Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) della nostra provincia (formata da: Atuttogas – Gruppo di acquisto solidale GASGAS – GAS di Sanremo Sostenibile – GAS Ortinsieme – Il Cavagno – Le Formichine) hanno organizzato un incontro pubblico a entrata libera per il prossimo sabato 16 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Pio X in piazza San Siro 48 a Sanremo. I GAS sono la base per la realizzazione di un’Economia solidale, una Nuova economia fondata sui principi di cooperazione e mutualismo, sulla giustizia sociale e sul rispetto delle persone e dell’ambiente.

All’incontro interverranno Tommaso Gamaleri e Lucia Macario responsabili dei servizi energetici di“ènostra”, il fornitore di elettricità cooperativo, solidale, etico e 100% rinnovabile.