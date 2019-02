“Emozionata” a Bordighera, Michelle Hunziker omaggia la Liguria con una foto su Instagram

Bordighera. “Emozionata quando vedo un orizzonte…quando mi rendo conto di ciò che ci perdiamo a vivere nelle città dove la vista è “cubica”….ma è anche vero che le cose le apprezzi quando non ce l’hai a portata di mano ogni giorno…evviva L’italia! #italia #liguria”. Lo ha scritto Michelle Hunziker a corredo di una foto che la ritrae sugli scogli di Bordighera pubblicata sul suo profilo Instagram “Therealhunzigram”.

La bellissima conduttrice, in provincia di Imperia per partecipare come ospite al Festival di Sanremo, ha reso così omaggio alla Liguria. Il suo post ha ottenuto centinaia di migliaia di like e commenti.